Bono Familia: beneficiarios denuncian que no han recibido pagos

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció que ya preparan el traslado del tercer pago a partir del 15 de octubre, pero hay quienes denuncian que aún no han recibido el primero ni el segundo pago.

Algunas personas también han reportado que les mandaron un mensaje con su número de ciclo y código, pero al intentar cobrar los 1 mil quetzales en un cajero automático o en un banco, les indican que la cuenta no tiene fondos.

El ministro Raúl Romero indica que se esperó hasta 30 de septiembre para que los guatemaltecos actualizaran sus datos con la encuesta de priorización y fueran incorporados al padrón de 2.6 millones de beneficiarios.

El diputado Juan Carlos Rivera habilitó un formulario para que los afectados reporten su situación. Rivera dio a conocer que ha recibido 17 mil denuncias, de las cuales 13,500 son de beneficiarios que no han recibido el segundo pago.

Hay 2,354 a quienes todavía no les han trasladado el primero pago. Además, 699 personas reportaron haber recibido su número de ciclo y código, pero no pudieron cobrar el dinero porque les indican que no tiene fondos.

El Bono Familia es un programa de ayuda económica para familias vulnerables, implementado durante la pandemia por el Covid-19 en Guatemala.

Los beneficiarios son quienes tuvieron un consumo de energía eléctrica menor a 200 kilovatios por hora en su factura de febrero. También quienes no cuentan con servicio de luz.

