El “Burro” Van Rankin por fin se casará: conoce aquí a su pareja

Este Día del Amor y la Amistad, Jorge “el Burro” Van Rankin le propuso matrimonio a Magda Bleizeffer, con quien tiene una relación desde hace 14 años y dos hijas en común. La romántica y divertida propuesta ocurrió durante la transmisión en vivo del programa “Hoy”.

View this post on Instagram A post shared by Magda Bleizeffer (@magdableizeffer) on Feb 14, 2020 at 6:24am PST

En entrevista con su compañera Galilea Montijo, "El Burro” lanzó la pregunta a Magda, quien le respondió vía WhatsApp que aceptaba dar el siguiente paso.

MIRA LO NERVIOSO QUE ESTABA:

En esa entrevista, "El Burro" revela lo que le encanta de su mujer y dice:

“Así como te he dicho que me cuesta mucho trabajo decir cosas, me voy a atrever porque es sincero y es real. Te amo, a pesar de tus cosas y tus enojos, sabes que te amo profundamente (…) Yo le diría, Magda te prometo que este año vamos a hacer un evento muy pequeño firmando, y que nuestras hijas carguen tu vestido y me voy a casar contigo. ¿Te quieres casar conmigo?’”, lanzaba la pregunta. La respuesta fue sí.

View this post on Instagram A post shared by Magda Bleizeffer (@magdableizeffer) on Feb 6, 2020 at 6:28am PST

Inmediatamente los seguidores del programa transmitido por la televisora de San Ángel se dieron a la tarde de investigar quién sería la afortunada de desposar al conductor de televisión.

View this post on Instagram A post shared by Magda Bleizeffer (@magdableizeffer) on Feb 5, 2020 at 7:06pm PST

En su cuenta de Instagram, Magda Bleizeffer se define como una mujer comerciante y amante de los perros; la prometida del “Burro” es nacida en Sonora.

En la red social, Magda de 35 años comparte fotografías de sus viajes junto al conductor de televisión y sus hijos.

View this post on Instagram A post shared by Magda Bleizeffer (@magdableizeffer) on Feb 4, 2020 at 6:33pm PST

* Con información de Caras