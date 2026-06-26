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Conductor herido tras ataque en zona 12 tiene antecedentes

  • Por Geber Osorio
25 de junio de 2026, 18:33
Ciudad de Guatemala
Un taxista pirata resultó herido luego de sufrir un ataque armado. (Foto:&nbsp;José Pos/Colaborador)

Un taxista pirata resultó herido luego de sufrir un ataque armado. (Foto: José Pos/Colaborador)

Se trata de un taxista pirata que resultó herido junto a su hijo de 9 años cuando transitaban en la colonia La Reformita.

EN CONTEXTO: Un niño y un hombre resultan heridos tras ataque armado en zona 12

Héctor Mendoza de Paz, de 36 años, resultó herido el pasado miércoles 24 de junio, luego de haber sido atacado a balazos en la 7a. avenida y 22 calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad capital.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), este hombre registra un ingreso a la cárcel por los delitos tenencia de arma ofensiva, asociaciones ilícitas, asesinato y exacciones ilegales con fecha del 3 de julio del 2008.

De momento se desconoce el motivo del hecho de violencia en contra de este hombre, quien es un taxista pirata, según detalló Jorge Aguilar, portavoz de la PNC.

Héctor Mendoza y su hijo de 9 años fueron trasladados a un centro asistencial con heridas de balas, tras sufrir el ataque mientras se conducían en un automóvil.

Héctor Mendoza registra un ingreso a la cárcel por varios delitos. (Foto: PNC)
Héctor Mendoza registra un ingreso a la cárcel por varios delitos. (Foto: PNC)

TE INTERESA: VIDEO: así fue el ataque armado contra padre e hijo en zona 12

Niño es dado de alta

El menor de edad presentaba un rozón de bala en el miembro inferior derecho.

Luego de ser evaluado por lo médicos de la emergencia de pediatría del Hospital Roosevelt, quienes le practicaron imágenes diagnósticas, el niño fue dado de alta al estar estable.

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