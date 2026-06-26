Conductor herido tras ataque en zona 12 tiene antecedentes

Se trata de un taxista pirata que resultó herido junto a su hijo de 9 años cuando transitaban en la colonia La Reformita.
EN CONTEXTO: Un niño y un hombre resultan heridos tras ataque armado en zona 12
Héctor Mendoza de Paz, de 36 años, resultó herido el pasado miércoles 24 de junio, luego de haber sido atacado a balazos en la 7a. avenida y 22 calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad capital.
Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), este hombre registra un ingreso a la cárcel por los delitos tenencia de arma ofensiva, asociaciones ilícitas, asesinato y exacciones ilegales con fecha del 3 de julio del 2008.
De momento se desconoce el motivo del hecho de violencia en contra de este hombre, quien es un taxista pirata, según detalló Jorge Aguilar, portavoz de la PNC.
Héctor Mendoza y su hijo de 9 años fueron trasladados a un centro asistencial con heridas de balas, tras sufrir el ataque mientras se conducían en un automóvil.
TE INTERESA: VIDEO: así fue el ataque armado contra padre e hijo en zona 12
Niño es dado de alta
El menor de edad presentaba un rozón de bala en el miembro inferior derecho.
Luego de ser evaluado por lo médicos de la emergencia de pediatría del Hospital Roosevelt, quienes le practicaron imágenes diagnósticas, el niño fue dado de alta al estar estable.