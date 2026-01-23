Superintendencia de Competencia: Buscan revocar salarios de Q 75 mil a directivos

-

Los directores y el superintendente de la institución fijaron su salario en Q 75 mil mensuales, pese a carecer incluso de un espacio propio para trabajar.

OTRAS NOTAS: Congreso modifica la Ley de Competencia

Un recurso de reposición fue entregado este jueves en la Superintendencia de Competencia (Sicom) con el cual se busca revocar la resolución con la que se aprobaron salarios de Q 75 mil mensuales para los miembros del directorio y superintendente de dicha entidad.

El recurso fue interpuesto por el diputado de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) José Chic, en contra de la Resolución Número 03-2026 del directorio de la Sicom que fue aprobada el pasado 13 de enero.

En el artículo 1 de dicha resolución se establece la escala salarial para los miembros titulares y suplentes (6 personas) y el superintendente por Q 75 mil para cada uno, lo que representa una erogación de Q525 mil mensuales.

Eso significa que solo en el pago de salarios para estos funcionarios al año se gastarán Q 6.3 millones, sin contar las prestaciones de ley.

La Superintendencia de Competencia y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina firmaron un convenio de cooperación técnica. (Foto: Sicom / Soy502)

La Sicom tiene un presupuesto de Q 20 millones para 2026. Solo en el salario de estas siete personas se gastará el 31.5 % de los fondos asignados para este año.

El legislador pide que se lleve a cabo la revocación de la resolución porque considera que "es notoriamente desproporcionada, irracional".

Chic solicito a la Sicom que se emita una nueva resolución "fundada en criterios técnicos, económicos, jurídicos y presupuestarios, acorde con la realidad institucional, presupuestaria y conforme a los principios de justicia social y uso eficaz de los fondos públicos".

Polémica por salarios altos

El pasado 19 de enero el medio eP Investiga reveló que los directivos y el superintendente de la Sicom habían decidido fijarse un salario de Q 75 mil mensuales cuando la institucionalidad de la entidad ni siquiera estaba completa.

LEA MÁS: CC rechaza acciones contra la Ley de Competencia y deja esa normativa sin cambios

En la minuta de la sesión ordinaria del Directorio de la Sicom llevada a cabo el 13 de enero de 2026 se precisa la discusión que hubo en torno a la fijación de los salarios de las autoridades de la institución.

En ella se precisa que al momento de abordar el tema del director Edgar Guzmán, manifestó su preocupación por el impacto que tendría el pago de salarios de Q 75 mil mensuales a siete personas sobre el presupuesto de la institución.

Guzman sugirió "una propuesta de escala salarial integral" que consistía en crear una brecha salarial entre los directores titulares, los suplentes y el superintendente, así como reordenar los salarios de intendentes, directores y jefes de la Sicom.

Según Guzmán con esta propuesta se podrían ahorrar hasta Q 7.8 millones que podrían ser utilizados por la institución y mejorar su trabajo, sin embargo, la propuesta no encontró eco entre los otros directores quienes a la postre votaron por dejar los salarios mensuales en Q 75 mil.

La Superintendencia de Competencia sostuvo una reunión de coordinación con el Presidente y los minisros de Economía y Finanzas. (Foto: Sicom / Soy502)

En parte de la minuta se menciona que el superintendente Jorge Castillo Castro tomó la palabra e indicó que, de acuerdo a sus funciones como representante legal y autoridad administrativa, el presupuesto presentado se encuentra debidamente estructurado y financiado.

Según el documento, Castillo Castro señaló que "la asignación salarial de toda la estructura evidencia que cuenta con el respaldo financiero para el ejercicio fiscal 2026 y que contemplan los Q 20 millones en caja y que estos permitirán el funcionamiento de la superintendencia".

Agregó que "todo fue formulado con las necesidades operativas de la superintendencia conforme con los principios de eficiencia eficacia y calidad del gasto público".

Decisión no es racional

Guzmán recalcó en su cuenta oficial de X que su voto fue en contra y que, a pesar de haber propuesto una escala salarial más baja, Q 55 mil para directores titulares, Q 45 mil suplentes y Q42 mil, más Q 10 mil en gastos de representación para el superintendente, fue rechazada.

"Mi propuesta no fue acogida, la decisión se tomó con el voto de la mayoría de titulares y el respaldo de viva voz de la totalidad de suplentes", precisó Guzmán.

El director señaló que "el salario se pagará de forma retroactiva desde el 26 de agosto de 2025 a la fecha" y que "con Q20 millones disponibles, esa erogación equivale a casi el 40% del presupuesto que tiene la institución.

Guzman afirmó que para el 2026, con la asignación incierta de fondos por la suspensión provisional del presupuesto ordenada por la Corte de Constitucionalidad "el riesgo aumenta" y recalcó que dicha asignación salarial "no atiende racionalidad económica ni eficiencia del gasto".

Agregó que "el problema también es de prioridades" pues la Sicom "aún no tiene oficinas ni equipos" y que incluso trabaja en las oficinas del Programa Nacional de Competitividad de Guatemala (Pronacom) del Ministerio de Economía (Mineco) "por falta de espacio físico propio".