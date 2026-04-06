Buses mantienen bloqueo parcial a un costado de la Municipalidad de Guatemala

Los buses obstaculizan el paso vehicular en forma de protesta este lunes.
EN CONTEXTO: Cierre vial en Centro Histórico por caravanas de buses (Video)
Varios buses se han reunido en el Centro Histórico en protesta por el alza de los precios de los combustibles en el país.
Los transportes colectivos se encuentran obstaculizando dos de los tres carriles que se encuentran en las inmediaciones de la Municipalidad de Guatemala.
Esto ha provocado tránsito lento en el sector, siendo la 6a. avenida y 22 calle de la zona 1 el área afectada por los buses que están estacionados en el lugar.
Los otros puntos afectados son: Palacio Nacional de la Cultura, Catedral Metropolitana, Plaza de la Constitución, Congreso de la República y Centro Cívico.
De momento se desconoce en qué momento se estarían retirando los buses.