Le dan cachetada a ayudante de AMLO en protesta por medicamentos

Tras un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en las playas de Rosarito, Baja California, un grupo de familiares de personas con cáncer, se acercaron a la camioneta donde estaba el presidente para exigir medicinas para pacientes que enfrentan esta enfermedad.

Sin embargo, en plena manifestación una mujer dio una cachetada a un miembro del equipo de Logística de Presidencia, cuando intentaba retirarla del paso de la camioneta en la que viajaba el presidente.

“No me agarres, no me agarres”, gritó Iraís García, una manifestante que exigía medicamentos para su abuela con cáncer.

Tras el golpe a trabajador de Presidencia, la joven se acercó a la camioneta y pidió al presidente su apoyo para tener los medicamentos.

Familiar de paciente con cáncer “cachetea” a integrante de la ayudantía del presidente @lopezobrador_



Sucedió en Playas de Rosarito, Baja California pic.twitter.com/ybALGfx7b0 — Sara Pablo Nava (@sarapablo1) November 29, 2020

MIRA:

En Rosarito, Baja California, la manifestante Iraís García exige a @lopezobrador_ medicamentos para enfermos con cáncer; dio una cachetada a integrante de la Ayudantía cuando trataba de retirarla del paso de la camioneta del presidente #Video: Pedro Villa y Caña pic.twitter.com/Y7jzjkEFvq — El Universal (@El_Universal_Mx) November 29, 2020

De acuerdo con El Universal, la mujer dio una breve entrevista con medios de comunicación, donde afirmó que no dejará a su abuela morir y que por eso protestaba.

¿Qué te dijo el presidente? preguntaron los representantes de los medios.

“Supuestamente me escuchó, pero siempre me dice lo mismo. Es una vergüenza que hablara con quién sabe quién, es una vergüenza que te quieran quitar. ¡Que te responda!”, dijo enfurecida García.

"Nos estamos muriendo (...) si es tan buen presidente, queremos terapias" Así fue como familiares de pacientes con cáncer intentaron hablar con AMLO en las playas de Rosarito, Baja California pic.twitter.com/jLRvi5nzWz — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) November 29, 2020

Cabe recordar que la escasez de medicamentos para los pacientes con cáncer es uno de los reclamos más importantes de los últimos meses hacia el gobierno de AMLO, por lo que ha recibido varias protestas en distintos estados ante la falta de solución.

* Con datos de El Universal y cbtelevisión.mx