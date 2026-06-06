CACIF exige que prevalezca la certeza jurídica en el caso de Xochi

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Ante la decisión de la Municipalidad de Mazatenango, encabezada por el alcalde Carlos Villagrán, el CACIF, lamentó la ausencia de fundamento para cerrar el derecho de vía del proyecto vial Xochi: Corredor de las flores.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se pronunció ante la suspensión de la licencia y el derecho de vía del proyecto Xochi: Corredor de las flores, a la altura del tramo ubicado en Mazatenando, Suchitepéquez.

Un comunicado emitido esta tarde, indica que "de manera sorpresiva y sin fundamento jurídico, el acceso al derecho de vía fue cerrado por la Municipalidad de Mazatenango, acción ejecutada bajo la administración del alcalde Carlos Villagrán".

De acuerdo con el CACIF, la carretera es un proyecto de carácter privado que ha cumplido con el marco legal vigente y calificó de una vulneración directa las garantías constitucionales esenciales, entre estas, la propiedad privada, debido proceso y la libertada de industria, comercio y trabajo.

La carretera Xóchi Corredor de las Flores es un proyecto de carácter privado que ha cumplido plenamente con el marco legal vigente, contando con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para su operación. #ComunicadoCACIF



Lee la postura completa aquí:… pic.twitter.com/OgSi6yBNDm — CACIF (@CACIFGuatemala) June 6, 2026

"Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que restablezcan el respeto a las garantías constitucionales, actúen conforme a derecho y eviten decisiones que lesionen derechos fundamentales y comprometan la confianza en las instituciones", indica el pronunciamiento.

Según la empresa a cargo del proyecto, se ha cumplido con todo el marco legal vigente, así como estándares internacionales en el ámbito de la transparencia, calidad de la obra y respeto a la institucionalidad guatemalteca durante las fases de diseño, construcción y conexión a las rutas públicas.

Un video emitido por el BID Invest, brazo del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo es financiar al sector privado en Latinoamérica, describe cómo el proyecto Xochi ofrece diferentes opciones a los propietarios de tierras para beneficiarse de varios programas.