Los acusan de secuestro y son capturados por vecinos tras liberar a víctima

Ocho hombres fueron entregados por vecinos del lugar, señalándolos de ser los responsables del secuestro del administrador de una finca.
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Ocho presuntos secuestradores fueron capturados por vecinos y entregados a la Policía Nacional Civil (PNC), tras la liberación de un administrador de una finca en San Marcos.
Los detenidos fueron identificados como Carlos Xol, Víctor Villatoro, Miguel Monterroso, Mario Calderón, Elton Villatoro, Daniel Ríos, Elton Villatoro y Hamilton Martínez, a quienes se logró neutralizar en la aldea Villa Hermosa, Tajumulco, del departamento ya mencionado.
De acuerdo con la PNC, se les incautaron dos picops y diez armas de fuego, presuntamente utilizadas para ingresar a una finca en San Pedro Nécta, Huehuetenango, donde secuestraron al administrador.
La primera línea de investigación refiere que pobladores se coordinaron, interceptaron el vehículo y rescataron a la víctima ilesa, mientras que los sospechosos y armamento quedaron en manos de las fuerzas de seguridad para su consignación e investigación.