Cámara de Comercio respalda acuerdo con el Reino Unido para impulsar el Metro Riel

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Institución señala que este tipo de inversiones generan condiciones favorables para el crecimiento económico y la atracción de inversión.

La Cámara de Comercio de Guatemala expresó su respaldo a la firma del Acuerdo de Entendimiento suscrito entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para el desarrollo del proyecto Metro Riel.

La institución considera que representa un avance concreto hacia la ejecución de una de las principales iniciativas de infraestructura impulsadas por la administración del presidente Bernardo Arévalo.

Por medio de un comunicado, la entidad empresarial manifestó que el convenio constituye un paso importante para materializar un proyecto orientado a transformar la movilidad urbana en el país.

Afirma que esto facilitará un sistema de transporte que contribuya a mejorar la conectividad entre distintos puntos del área metropolitana.

Valoramos la firma del Acuerdo de Entendimiento entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para el desarrollo del Metroriel pic.twitter.com/lbKUsce8Su — Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) July 10, 2026

La Cámara destacó que la implementación del Metro Riel tendría un impacto positivo en la competitividad nacional, al reducir tiempos de desplazamiento y fortalecer las condiciones para el desarrollo económico.

Asimismo, señaló que la iniciativa contribuiría a elevar la calidad de vida de millones de guatemaltecos que diariamente enfrentan problemas de congestionamiento vial.

El pronunciamiento también resalta la importancia de mantener el impulso a proyectos estratégicos de infraestructura.

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Considera que este tipo de inversiones generan condiciones favorables para el crecimiento económico, la atracción de inversión y la creación de oportunidades para la población.

El acuerdo de entendimiento entre ambos gobiernos fue firmado este jueves como parte de la cooperación bilateral en materia de infraestructura y proyectos prioritarios.

El Ejecutivo ha señalado que el Reino Unido aportará su experiencia técnica para el desarrollo del Metro Riel bajo un esquema de cooperación entre gobiernos, considerado el punto de partida para la planificación y ejecución del proyecto.

La Cámara de Comercio concluyó que el avance del Metro Riel representa una oportunidad para fortalecer la infraestructura de transporte del país y reiteró su reconocimiento a las iniciativas que promuevan el desarrollo y la modernización de Guatemala.