El campeón Mario Acevedo pone vista en la Copa Centroamericana

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El técnico nicaragüense Mario Acevedo disfruta el título de Municipal y ya pone la vista en el siguiente reto: la Copa Centroamericana. Motagua (Honduras), Cartaginés (Costa Rica), FAS (El Salvador) y Verdes (Belice); serán los rivales.

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Han pasado algunos días desde que el estratega escarlata alzó los brazos y gritó campeón en el estadio Mario Camposeco. "Fue bonito porque lo merecíamos, fuimos el mejor equipo de la temporada", dice, relajado en su sillón junto a las playeras y a la medalla que lo acreditan como monarca.

"Fue un torneo difícil porque hubo partidos que se nos escaparon en algunos minutos. Dejamos ir muchos puntos así. Eso daba la sensación que el equipo no estaba afinado. Ajustamos detalles, se trabajó y el equipo retomó la confianza en el momento ideal".

Fueron 9 triunfos consecutivos en la etapa final del torneo para alcanzar la corona 33. "Y le quitamos invictos a equipos importantes. Mixco no había perdido en su casa, Xelajú tampoco. En El Trébol nos hicimos muy fuertes también", explica sobre las claves para levantar la copa.

Acevedo no solo se queda con lo que pasó en la cancha. Resalta la conexión que hubo entre equipo y afición. Con él los seguidores rojos pasaron de criticar su pasado crema a vitorearlo. "Sabía que iba a costar, pero fuimos profesionales, muy respetuosos y la afición empezó a creer, hasta que nos ganamos su cariño".

Lo que viene

Del festejo a la pretemporada hay muy poco tiempo. Acevedo disfruta el campeonato, pero ya piensa en lo que describe como "la cuenta pendiente", ser protagonista a nivel internacional.

La Copa Centroamericana 2026 tiene tintes de revancha. "En la anterior edición no hicimos un mal papel, pero no se dieron los resultados. Creo que tenemos con qué competir a nivel regional y lo vamos a intentar".

Motivado por ser campeón, Mario Acevedo se ve muchos años en la institución escarlata, en la que desea seguir cosechando títulos.