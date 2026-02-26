Campo Xan: inicio de cierre será hasta 2027, luego de seis meses sin avances

-

El cese de las actividades extractivas ocurrió el 12 de agosto de 2025.

El Campo Petrolero Xan cesó sus operaciones en agosto de 2025. Seis meses después, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aún no ha lanzado la licitación para contratar a la empresa que llevará a cabo su cierre técnico.

Incluso, las autoridades señalan que el lanzamiento del evento ocurrirá en aproximadamente tres meses, por lo que la empresa sería elegida en el tercer trimestre del año y aunque los trabajos inicien este año, el cierre técnico comenzaría hasta 2017.

Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas, fue consultado sobre el proceso de licitación para contratar a la empresa que llevará a cabo el cierre técnico del campo petrolero y explicó: "estamos trabajando en ese proceso de manera que pueda salir en unos tres meses".

Los trabajos para el cierre técnico podrían comenzar a inicios de 2027. (Foto: Archivo / Soy502)

Agregó que se estaría "escogiendo a la mejor oferta" entre agosto o octubre de este año.

Ventura explicó que eso significa que se "empezarían con trabajos básicos a fin de año", como la elaboración de los caminos de acceso, traslado de equipos e instalación de campamentos por lo cual "lo fuerte —el cierre— sería el año entrante".

Asegura que no hay riesgos

El ministro explicó los pozos del campo están sellados y no requieren mantenimiento, aunque reconoció que es un algo provisional mientras se lleva a cabo el proceso definitivo.

También adelantó que hay gente de la cartera en el campo y otros, quienes supervisan de manera constante, por lo cual "no hay ningún riesgo" en el campo.

Enfatizó que el área está bajo resguardo el Ejército y que dicha institución "ha hecho un gran trabajo".

En dichas instalaciones funcionó la empresa petrolera Perenco, cuyo contrato no fue renovado al no avanzar una propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos en el Legislativo.

Ventura señaló que la razón del retraso para el cierre en mención ha sido el tema presupuestario y recordó que previó a comenzar 2026, el rubro aprobado por el Congreso quedó sin vigencia y tuvieron que esperar la readecuación presupuestaria para iniciar con el trabajo de la licitación.

Historial de retrasos

El cierre del campo Xan provocó preocupación y críticas por parte de legisladores, alcaldes y pobladores cercanos al proyecto, quienes señalaron que el Gobierno no informó cuál sería el proceso para el cierre y qué pasaría con la economía que se movía alrededor del área.

El 18 de agosto de 2025, seis días después de haber cesado operaciones, el MEM emitió una declaración de emergencia y convocó a empresas interesadas en llevar a cabo el cierre a presentar sus credenciales para ser tomas en cuenta.

El Campo Xan está resguardado por el Ejército de Guatemala. (Foto: Archivo / Soy502)

Seis empresas mostraron interés en el proceso, pero el 24 de octubre de 2024 se oficializó la derogatoria del acuerdo, por lo tanto, se declaró la emergencia para contratar una empresa para el cierre debido a que se reconsideró la situación y se decidió hacer una licitación.

El viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del MEM, Erwin Barrios, confirmó que, luego de un análisis, se decidió prescindir de los procesos de contratación por emergencia para cumplir con el proceso de licitación pública estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado.

En diciembre último, el MEM confirmó que durante ese mes llevó a cabo un proceso de previo a la licitación pública para contratar a la empresa que hará los trabajos técnicos para el cierre de los pozos y las instalaciones del Campo Petrolero Xan, ubicado en San Andrés, Petén.

En esa ocasión, el MEM esperaba que la licitación fuera lanzada a inicios de 2026, sin embargo, según el ministro, el hecho que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejara sin efecto el presupuesto de este año, retrasó el proceso.

¿Cuánto se necesita para cerrar el Campo Xan?

En octubre de 2025, Barriosconfirmó que el costo estimado para llevar a cabo el cierre técnico de Campo Xan es de US$48.4 millones, lo que se traduce en unos Q370.7 millones.

Con la aprobación del Decreto 3-2025 el MEM recuperó el presupuesto asignado inicialmente, por lo tanto, este año cuenta con Q 148.4 millones para llevar a cabo el cierre, poco más del Q 40 % de los fondos para el proyecto.

Barrios señaló que para 2027 se espera solicitar otros Q 116 millones para el cierre y en 2028 al menos otros Q105 millones, con ello se espera sumar la totalidad de los fondos para pagar el cierre del campo en mención.