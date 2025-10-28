El CANG rechaza la nulidad del Movimiento Semilla

-

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) manifestó su preocupación por acciones que "comprometen la vigencia del orden constitucional", ante la orden del juez Fredy Orellana que solicitó la anulación de la inscripción del Movimiento Semilla.

La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), se manifestó ante los recientes acontecimientos que "comprometen la vigencia del orden constitucional".

Por medio de un comunicado expresaron "su profunda preocupación por el contenido de los oficios emitidos el 24 de octubre del presente año por el Juez "A" del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala".

Los cuales van dirigidos al Congreso de la República y al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el que comunica la supuesta "nulidad absoluta" de la inscripción de un Comité pro-formación y de un partido político (Movimiento Semilla), se lee en el comunicado.

Asimismo, el CANG dijo que "el proceso electoral 2023 se encuentra concluido y oficializado por el TSE mediante Decreto 5-2023 y el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) de fecha 14 de diciembre de 2023 en el expediente 6175-2023".

Y que por lo tanto "ninguna actuación judicial o administrativa puede impedir la finalización y efectos del proceso electoral, ordenando a todas las autoridades del Estado respetar la toma de posesión y el ejercicio de los cargos electos", agregó el CANG.

Con esto, el CANG exhortó a la CC, en su calidad de máximo garante del orden constitucional, a que actúe con firmeza, independencia y responsabilidad institucional.

Arévalo denunció

En cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo arremetió contra la fiscal Porras y el juez Orellana y llamó a rechazar lo que considera es un golpe de Estado. Incluso, pidió la destitución del juez Orellana.

Arévalo manifestó: "No al golpe. No a la corrupción", además, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destituir al juez Fredy Orellana a quien calificó junto a la fiscal general del Ministerio Público (MP) como "enemigos del país".

El mandatario se refirió a la orden emitida por el juez Orellana, quien solicitó el viernes 24 de octubre "la nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del comité pro formación del Partido Político Movimiento Semilla, el cual lo llevó a la presidencia.

El CANG se suma a voces que defienden el orden constitucional, argumentando que el proceso electoral 2023 está concluido. Su comunicado busca sentar una postura gremial contra la injerencia judicial en asuntos electorales ya finalizados y certificados.

También, "reitera su compromiso con la defensa de la democracia, la independencia de los poderes del Estado y la integridad del sistema republicano", cerró en dicho comunicado.