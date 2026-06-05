Surge otro video del momento en que patrulla embiste a un ciclista

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El video muestra desde otro ángulo cómo ocurrió el accidente.

Un nuevo video que circula en redes sociales muestra otro ángulo del accidente ocurrido la tarde del jueves sobre el kilómetro 53.8 de la ruta Interamericana.

Las imágenes muestran a la víctima esperar, en medio de ambos carriles, para atravesarse la calle, cuando aparece la patrulla que lo embiste hasta dejarlo sobre el asfalto.

En segundos, un auto que venía en la vía contraria, también lo atropella, pasando sobre él.

Varias personas se acercan para tratar de auxiliarlo hasta que llegan los socorristas.

Mira aquí:

Surge otro video del momento en que una patrulla arrolla a ciclista en la ruta Interamericana. pic.twitter.com/6PrKbbb7MV — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) June 5, 2026

La víctima fue identificada como Leonel Sas Valle, de 47 años, quien falleció a su ingreso al hospital debido a la gravedad de las heridas.

Mientras que las autoridades confirmaron la captura de Bayron Amilcar Boc Chacach, de 37 años, el agente que manejaba la patrulla al momento del incidente.