USAC: ASIES pide a magistrada de la CC no conocer casos de elección de rector

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Piden a la magistrada titular de la CC, Julia Marisol Rivera Aguilar, abstenerse de conocer casos relacionados con la elección de rector de la USAC.

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A través de una carta abierta, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), pidió a Julia Rivera, magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), abstenerse de conocer casos relacionados con la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC).

En la primera parte de dicha carta, ASIES reflexiona sobre lo que representa la alta Corte en el orden jurídico guatemalteco, así como su función esencial es la defensa del orden constitucional.

Con ello, manifiesta su preocupación por la participación que la magistrada tuvo durante la resolución emitida el pasado lunes 25 de mayo dentro del expediente 1497-2026 relacionado con la elección de Mazariegos como rector de la USAC.

Además, aunque reconocen que esta carta no corresponde a un pronunciamiento sobre la corrección jurídica de la resolución adoptada ni sobre la validez de esta, si aclaran que su preocupación es de naturaleza institución y ética.

Sobre la elección

El pasado 8 de abril, con la presencia de 52 electores acreditados, Mazariegos fue electo rector de la USAC con 50 votos a su favor.

Afuera del centro de votación, electores reclamaron participar, sin embargo, no fueron aceptados y 23 que asistieron rompieron quórum, por lo que abandonaron las instalaciones.

Además, el 25 de marzo fueron acreditados 11 cuerpos electorales, la mayoría afines a Mazariegos, mientras que el 6 de abril, se registraron los restantes 4 cuerpos electorales.