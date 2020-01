Captan impresionante avalancha que cubre de nieve una carretera

El Departamento de Transporte de Utah, Estados Unidos, provocó una avalancha en la montaña en Little Cottonwood Canyon, dentro del bosque nacional Wasatch-Cache.

Ocurrió el pasado jueves 2 de enero, y el objetivo fue evitar futuros desprendimientos que ocasionaran una tragedia.

John Gleanson, el portavoz del departamento, compartió en su cuenta de Twitter un video del momento en el que toneladas de nieve se deslizan por la ladera llena de árboles y cubren la carretera, dejando una espesa y peligrosa nube blanca.

ESTO ESCRIBIÓ EN LA PUBLICACIÓN:

“ Increíble video que muestra una avalancha provocada por nuestros equipos de UDOT esta mañana en Little Cottonwood Canyon. El trabajo de control que realizan es fundamental para la seguridad de todos los que viajan en los cañones. ¡Muchas gracias a nuestro equipo por hacer que los cañones sean seguros! ” John Gleason , portavoz Departamento de Transporte de Utah

Incredible video showing an avalanche triggered by our UDOT crews this morning in Little Cottonwood Canyon. The control work they do is critical to the safety of everyone traveling in the canyons. A big thank you to our team for making the canyons safe! pic.twitter.com/fZpReJ3tem — John Gleason (@johnegleason) January 2, 2020

RECUERDA:

Mujer graba video tratando de salvar su casa de voraz incendio

*Con información de: Actualidad.rt