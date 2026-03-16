Este fue el trayecto de avioneta antes de desplomarse en San Marcos

El trágico accidente dejó a cuatro personas fallecidas, entre ellas, una joven embarazada.
EN CONTEXTO: Estas serían las posibles causas del accidente de avioneta en San Marcos
El pasado sábado 14 de marzo, una avioneta se desplomó en una zona boscosa, en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos.
Debido al fuerte impacto, los tres tripulantes y el piloto fallecieron.
Las víctimas fueron identificadas como José Carlos Fuentes, un reconocido ginecólogo: Unrum Jarat Stian, de 55 años, y su esposa, la guatemalteca Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26; y el piloto y exfutbolista Daniel Darío Doherr Pérez, de 32 años.
El trayecto de la aeronave
Se dio a conocer que el avioneta salió de la capital hacia el occidente del país, pero durante el trayecto, Doherr Pérez descendió en Quetzaltenango debido al mal tiempo.
Luego se dirigió a su destino, el aeródromo de la zona 5 de San Marcos.
Minutos después, abordaron los esposos y el galeno, quienes venían de regreso al Aeropuerto Internacional La Aurora, pero al pasar por Esquipulas Palo Gordo, se estrellaron en el cerro Ixtagel, sector cubierto por densa neblina.
*Con información de Josué Ardeano/corresponsal.