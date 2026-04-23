Desarticulan estructuras terroristas: Capturan a 40 personas y hallan más de 20 armas

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Más de 160 allanamientos fueron realizados en distintos departamentos del territorio guatemalteco.

El Ministerio Público (MP) coordinó este miércoles 22 de abril, 164 allanamientos con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), en donde se obtuvo como resultado la captura de 40 personas, el hallazgo de armas de fuego y vestimenta con insignias de la PNC y del MP.

Los operativos se realizaron en 15 municipios de los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Chimaltenango, Chiquimula, Petén, Jalapa, San Marcos, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Izabal y Retalhuleu, como parte de investigaciones por delitos de extorsión, asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.

Durante las diligencias se desarticularon 5 estructuras de grupos terroristas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha (MS), según indicaron las autoridades, quienes confirmaron la captura de Jesús Alejandro López, de 29 años, alias "Chus y/o Pelón", presunto integrante de la MS que estaría involucrado en la masacre de zona 6, la cual dejó seis fallecidos y dos heridos.

Ampliación



En allanamientos contra extorsiones 40 capturas y 13 reos notificados, armas y dinero incautado



Como resultado de 164 allanamientos realizados en 15 municipios a nivel nacional, se reporta 40 capturas y 13 reos notificados por los delitos de extorsión, asesinato pic.twitter.com/7LwXNAFOjk — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 22, 2026

Los capturados

Las otras 39 personas que fueron detenidas en estos operativos fueron identificados de la siguiente manera:

Celso "N", de 42 años. José "N", de 26. Manuel "N", de 38. Kristel "N", de 24. Joshua "N", de 27. Alejandro "N", de 29. Joel "N", de 46. Madelyn "N", de 22. Eduardo "N". Celeste "N", de 28. Yeferson "N", de 25. Armando "N", de 28. Nataly "N", 32. Marvin "N", de 45. Mayeli "N", de 23. Mario "N", de 33. Silvia "N", de 42. María "N", de 29. Alexander "N", de 25. Diego "N", de 39. Marlon "N", de 37. Jaime "N", de 39. Josué "N", de 22. Héctor "N", de 33. Miguel "N", de 33. Heidy "N", de 27. Mónica "N", de 27. Emili "N", de 20. Maritza "N", de 32. Enrique "N", de 75. Cristian "N", de 29. Gustavo "N", de 20. Yaquelin "N", de 27. Reyman "N", de 41. Nury "N", de 30. Carlos "N", de 45. Elvia "N", de 37. Ana "N", de 27. Gerson "N", de 22.

✅ Actualización

#OperativoImpactoContraLasExtorsiones



Continúan los resultados del operativo Impacto contra las Extorsiones: en un inmueble de la zona 5 de la ciudad capital fueron localizados dos fusiles, una pistola, tres pares de grilletes, municiones de diferentes… https://t.co/W7NtgD1F1i pic.twitter.com/LnnnW1j8L1 — MP de Guatemala (@MPguatemala) April 22, 2026

Reos notificados

Además, 13 reos fueron notificados de nuevas órdenes de captura en su contra, siendo los siguientes:

María Antonia Suret Chamale, de 36 años. Londi Maricela Quezada Serrano, de 32. María Celeste Raxón González, de 21. Juana Cándido Fuentes, de 48. Elsa Leticia del Cid Gálvez, de 40. Daniel Roberto Arias Figueroa, alias "Enano", de 31. Brenda Nohemí López Castillo, de 33. Randal John Jairon Rodríguez Velásquez, de 24. Jose Felipe Xocop Estrada, de 21. Ángel Arnoldo Manuel de León Ramirez, de 27. Jose Balmore Alegría Merino, alias "Psico", de 45. Edwin Antonio Alvarado, de 33. Jordán Mateo Salvatierra Gutiérrez, de 41.

Lo incautado

Se han incautado más de 20 armas de fuego de diferentes calibres, 39 cargadores, 205 municiones, diferente drogas, 2 miras telescópicas, celulares, una fuerte suma de dinero, chalecos y gorras con insignias similares a las de la PNC, prendas de vestir con insignias similares a la del MP, grilletes, pasamontañas y varios teléfonos, "que servirán para fortalecer los distintos procesos de investigación", indicaron las autoridades.