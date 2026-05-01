Capturan a ruso que habría robado un automóvil en El Paredón, Escuintla

La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de un hombre con nacionalidad rusa que habría robado un vehículo en Sipacate, Escuintla.

Tras el robo del automóvil, el dueño realizó su denuncia, indicando que el hombre se había llevado el vehículo de la aldea El Paredón. Luego de varios minutos de búsqueda, agentes de la Comisaría 35 lograron localizarlo en la entrada de la aldea El Naranjo, del mismo municipio.

El ruso deberá enfrentarse a la ley. (Foto: PNC)

Al dar con el paradero del vehículo se interceptó a Mark Grass, de 38 años, quien tiene nacionalidad rusa e intentaba escapar cuando se vio rodeado. Sin embargo, terminó colisionando contra otro automóvil.

Del hecho se reportaron solo daños materiales. El ruso fue capturado y trasladado en espera de esclarecer su situación penal.

Al intentar escapar, el ruso terminó colisionando contra otro vehículo. (Foto: PNC)