¡Abren puerta a la fuerza! Disturbios tras reelección de Mazariegos en USAC

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Tras la reelección de Walter Mazariegos, como rector de la USAC, se registraron disturbios en los alrededores del hotel en donde se realizó la cuestionada votación.

Luego de que se conociera la reelección de Walter Mazariegos, como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), se reportó que, en el interior del hotel, en donde se realizó la votación a puerta cerrada, un grupo de estudiantes electores denunció que se encontraban retenidos.

En este sentido, se pidió una exhibición personal a favor de los cinco estudiantes a quienes se les estaba vetando su salida. Una jueza de Trabajo de Sacatepéquez pidió ingresar al hotel para realizar la diligencia.

La jueza llegó acompañada por dos diputadas oficialistas, electas por el cancelado partido Movimiento Semilla.

Antes de que los agentes de la PNC abrieran la puerta por la fuerza, la jueza de Turno de Sacatepéquez, intentó dialogar con los encargados del hotel para realizar una diligencia de exhibición personal a favor de 5 estudiantes electores a quienes se les impedía su egreso del… pic.twitter.com/MdcrUMXhGS — Soy 502 (@soy_502) April 8, 2026

Se desata el caos

Sin embargo, el personal del hotel impidió el ingreso de la jueza. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) pidieron a los administradores del hotel que permitieran el ingreso, pero no obtuvieron respuesta favorable.

Finalmente, desde el interior lanzaron gas para alejar a la jueza y a los agentes de la PNC. Esto, caldeó los ánimos. Los estudiantes e inconformes que se encontraban en el área, denunciaron que desde dentro del hotel les lanzaron gas lacrimógeno para dispersarlos.

Tensa situación en el hotel Casa Santo Domingo tras la elección de Walter Mazariesgos como rector de la Universidad de San Carlos por segundo periodo consecutivo: https://t.co/ItgZ4SiV0D



: Estuardo Paredes/Nuestro Diario pic.twitter.com/ih9ItHJV1c — Soy 502 (@soy_502) April 8, 2026

Al lugar llegaron agentes de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) y antimotines quienes comenzaron a golpear la puerta del hotel para permitir el ingreso de la jueza. Finalmente, lograron abrirla y la jueza realizó la exhibición personal a favor de los estudiantes.

La jueza de Trabajo, quien llegó al hotel de la Antigua Guatemala para realizar una exhibición personal, se retiró del lugar y evitó hablar con los medios. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

Luego de varios minutos de confusión, la jueza de trabajo salió de las instalaciones de Hotel Casa Santo Domingo y evitó hablar, indicando únicamente que el rector reelecto no se encontraba en el lugar.