Por narcotráfico: Capturan a extraditable buscado por EEUU

- En lo que va del año, las autoridades han detenido a 15 extraditables en Guatemala, de los cuales nueve son por delitos relacionados al narcotráfico, según indicaron las autoridades. OTRAS NOTICIAS: DGAC en alerta ante caída de ceniza del volcán de Fuego en el Aeropuerto La Aurora Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron al extraditable número 15 en el país, en lo que va del presente año. Se trata de Audias Juncos Vásquez, de 28 años, quien es buscado por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, según indicaron las autoridades. La aprehensión se realizó este jueves 26 de febrero en el barrio Alegre, municipio de La Blanca, departamento de San Marcos. El extraditable capturado fue identificado como Audias Juncos Vásquez. (Foto: PNC) Dicha acción fue efectuada por medio de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, mencionaron las autoridades. De los 15 extraditables capturados en el año, nueve son por temas relacionados al narcotráfico y seis por otros delitos, agregó la PNC.