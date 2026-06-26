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Capturan a mujer señalada de incendiar casa de su vecina

  • Con información de Dirlyn González/Colaboradora
26 de junio de 2026, 12:05
El hecho habría sido motivado por conflictos personales con su vecina.&nbsp;(Foto ilustrativa: Shutterstock)

El hecho habría sido motivado por conflictos personales con su vecina. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Al ser señalada de incendiar la casa de su vecina tras presuntos problemas personales, una mujer fue detenida en el centro de Nebaj, informó la Policía Nacional Civil.

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Una mujer fue capturada por la Policía Nacional Civil, en Nebaj, Quiché, tras ser señalada de incendiar la casa de su vecina.

La mujer identificada como Ana Magdalena López de Paz, de 26 años, habría realizado el incendio debido a presuntos problemas personales.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juzgado de ese departamento, que la sindica por el delito de incendio agravado.

Asimismo, las investigaciones indican que el hecho surgió hace cinco días.

Las indagaciones del caso continúan en desarrollo por lo que las autoridades deberán confirmar lo sucedido.

La capturada es señalada de provocar un incendio por problemas personales. (Foto: PNC)
La capturada es señalada de provocar un incendio por problemas personales. (Foto: PNC)

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