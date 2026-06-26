Capturan a mujer señalada de incendiar casa de su vecina

Al ser señalada de incendiar la casa de su vecina tras presuntos problemas personales, una mujer fue detenida en el centro de Nebaj, informó la Policía Nacional Civil.
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Una mujer fue capturada por la Policía Nacional Civil, en Nebaj, Quiché, tras ser señalada de incendiar la casa de su vecina.
La mujer identificada como Ana Magdalena López de Paz, de 26 años, habría realizado el incendio debido a presuntos problemas personales.
La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juzgado de ese departamento, que la sindica por el delito de incendio agravado.
Asimismo, las investigaciones indican que el hecho surgió hace cinco días.
Las indagaciones del caso continúan en desarrollo por lo que las autoridades deberán confirmar lo sucedido.