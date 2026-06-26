Así falleció motorista tras accidente en el Periférico (video)

-

El motorista falleció en la madrugada y horas después una cámara de seguridad, permitió observar cómo fue el accidente.

OTRAS NOTICIAS: Accidente en la calle Martí deja a un conductor fallecido y a otro fugado

Un hecho de tránsito se reportó durante la madrugada de este viernes 26 de junio en el Periférico, sobre la 13 calle de la zona 7 capitalina.

El conductor falleció tras derrapar en el ingreso de la vía principal hacia el carril auxiliar, según la información de las autoridades de tránsito.

Tras el hecho, al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios, quienes dieron aviso a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

Amilcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, indicó que debido a que se acordonó el área, se dificultó el ingreso a la colonia Kaminal Juyú.

Horas más tarde, se dio a conocer cómo sucedió el percance vial por medio de una cámara de vigilancia que captó el momento.

Según la información del video, el motorista se dirigía a gran velocidad por el área y no se percató de un túmulo, el cual lo hizo perder el control y terminó derrapando por varios metros.

El percance ocurrió a las 3 de la mañana, según datos de la cámara de vigilancia.

Mira el video: