Verifican el bienestar de los animales en el Hospital Veterinario de la USAC

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Anteriormente se les negó el acceso a las autoridades y fue hasta este miércoles que se logró concretar la verificación del bienestar de los animales.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) inició acciones para verificar el bienestar de los animales que se encuentran en el Hospital Veterinario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Esto debido a que desde el pasado lunes las autoridades recibieron denuncias de ciudadanos acerca de presuntas irregularidades en la granja experimental, la cual está ubicada en el interior de la universidad que se encontraba tomada por encapuchados.

Personal de la UBA se había hecho presente a las instalaciones de la USAC, pero se les impidió el ingreso. Sin embargo, este miércoles se pudo concretar la verificación, inspeccionando la granja experimental de la universidad para evaluar las condiciones de bienestar de los animales.

(Foto: MAGA)

Las acciones

Durante la diligencia se efectuó un recorrido por las áreas de bovinos, acuicultura, caprinos y porcinos, con el fin de revisar su estado de salud, manejo y condiciones generales, según informó el MAGA.

Como resultado de estas acciones, se identificaron aspectos que requieren atención, especialmente en el área de porcinos, donde se evidenció la necesidad de mejorar las condiciones de alimentación e hidratación de los animales.

(Foto: MAGA)

La inspección se realizó en coordinación con el personal del lugar, el acompañamiento de representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria.

(Foto: MAGA)

Recomendaciones

Asimismo, se emitieron las siguientes recomendaciones para el cuidado de los animales:

Permitir el ingreso de personal docente, estudiantes y encargados de unidades productivas a las áreas donde se resguardan animales.

Garantizar condiciones adecuadas de bienestar, como alimentación, descanso, salud e higiene.

Autorizar el acceso de vehículos encargados del traslado de alimento, para asegurar el suministro oportuno a los animales.

Además, "se dará seguimiento y en caso de incumplimiento a las recomendaciones, se procederá conforme a la ley", aseguraron las autoridades.