Desarticulan a la estructura "Gato Negro" y detienen a sus presuntos líderes

Tras un allanamiento en un centro nocturno se capturaron a dos personas señaladas como los líderes de la estructura criminal.

Las autoridades reportaron la desarticulación de la estructura criminal denominada "Gato Negro", tras una serie de diligencias que culminaron con dos capturas y la clausura de un inmueble señalado de presunta explotación sexual en Quetzaltenango.

Como resultado final de esta diligencia de allanamiento en el negocio conocido como "Gato Negro" o "Crucero del Amor", fue notificado de su captura Oscar Aníbal Velásquez Menchú, de 35 años, señalado como encargado del negocio y presunta "mano derecha" de la líder de la estructura.

Durante las diligencias se capturó a la líder de la estructura "Gato Negro" y a su mano derecha. (Foto: Miguel Colop/Colaborador)

El detenido tenía orden de aprehensión vigente por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas de Quetzaltenango" explicó Mariano Cantoral, fiscal titular de la fiscalia contra la Trata de Personas del Ministerio Público.

Asimismo, en una segunda acción, el pasado jueves 26 de febrero, fue capturada en la vía pública de la zona 1 de Quetzaltenango Alberta Jesús González Elías, de 54 años, identificada como líder y propietaria del negocio.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas de Quetzaltenango, por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

La ahora detenida estaba fuera del negocio cuando se realizó el allanamiento, por lo que la capturaron en la vía pública en la zona 1 de Quetzaltenango. (Foto: Miguel Colop/Colaborador)

Como indicio, le fue incautado un teléfono celular, pero en el supuesto negocio se incautaron un DVR, un cuaderno, un talonario de recibos, cinco fichas de plástico multicolor y un teléfono celular.

En cuanto a otras posibles órdenes de aprehensión pendientes, indicaron que la información permanece bajo confidencialidad como parte del proceso investigativo en curso.