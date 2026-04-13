Realizan capturas, decomisan armas y dinero en efectivo durante 37 allanamientos

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Tras 37 allanamientos se lograron capturas y el descubrimiento de hallazgos.

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Las autoridades policiales informaron la captura de tres personas y 13 armas decomisadas, tras una serie de 37 allanamientos en Zacapa.

La operación estuvo bajo coordinación de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) en coordinación con fiscales del Ministerio Público, quienes también lograron el decomiso de armas, municiones, dinero y especies protegidas.

Los capturados deberán enfrentarse a la justicia. (Foto: PNC)

Una de las capturas se reportó en la aldea Antombrán, donde fue detenido Héctor "N", de 76 años, quien contaba con una orden de captura desde el 27 de febrero de 2017 por el delito de violación con agravación de la pena, en el lugar se incautaron dos rifles y municiones.

En otro allanamiento realizado en la aldea La Reforma, se reporta la detención de Jaime Maderos, de 27 años, a quien se le decomisaron 45 municiones de calibre no especificado, sin documentación que acreditara su legalidad.

Las armas fueron incautadas y servirán para fortalecer investigaciones. (Foto: PNC)

Asimismo, en una diligencia adicional, las fuerzas de seguridad localizaron un arsenal compuesto por dos carabinas, un rifle, ocho pistolas y Q20 mil en efectivo.

Todo los hallazgos fueron incautados y quedaron bajo resguardo del MP para las investigaciones correspondientes.

Localizan especies en peligro de extinción

En otra intervención, fue capturado Luis López, de 47 años, ya que tenía en su poder dos armadillos, los cuales están especie en peligro de extinción, además localizaron una perica guayabera.