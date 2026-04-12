Localizan a una persona fallecida a la orilla de un río en Zacapa

El hombre fue localizado sin vida a la orilla de un río con signos de violencia.
OTRAS NOTICIAS: Localizan bolsas negras con posibles restos humanos en la zona 3
Un hombre de 25 años fue localizado sin vida por Bomberos Municipales Departamentales que habían sido desplegados hacia orillas del río Motagua, en jurisdicción de Las Joyas, Rio Hondo, Zacapa, tras recibir el reporte de una persona fallecida.
Al arribar al lugar, se confirmó el hallazgo de un cuerpo, el cual presentaba signos de violencia que habían sido provocadas con arma blanca. Tras localizarlo, se coordinó con las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.
Minutos después, familiares se hicieron presentes al lugar del crimen e identificaron al fallecido como Darwin René Hernández Cano, quien es originario del municipio de Río Hondo, Zacapa.
Las autoridades recopilan evidencias y realizan investigaciones sobre el caso para esclarecer las circunstancias y dar con el responsable.