¡Perdió el control! Carro termina volcado en plena ruta Interamericana

Por razones aún desconocidas, el conductor perdió el control de su auto.
OTRAS NOTICIAS: La reunión de cinco amigos que terminó en tragedia
Un accidente de tránsito se registró la mañana de este martes 17 de enero en el kilómetro 165 de la ruta Interamericana.
El conductor de una auto, por razones aún desconocidas, perdió el control de su vehículo y terminó volcando en plena ruta.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar para atender a las víctimas, quienes no necesitaron ser trasladadas a un centro asistencial.