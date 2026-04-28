Así lucen los alrededores del volcán Santiaguito tras la caída de ceniza (Video)

Quetzaltenango y Retalhuleu fueron los más afectados por la caída de ceniza.
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Este martes 28 de abril se ha registrado actividad en el volcán Santiaguito, donde se reportó ceniza volcánica dispersa, lo cual ha afectado a comunidades cercanas a Quetzaltenango.
El Insivumeh indicó que se registró el descenso de flujos piroclásticos en los flancos del volcán, los cuales avanzaron a favor de la pendiente en distancias cortas.
Por medio de un video compartido en redes sociales se logró documentar cómo han quedado las viviendas de El Palmar, las cuales se han tornado grisáceas al haber quedado cubiertas de ceniza.
Algunos vehículos también han quedado cubiertos y el verde de las hojas de plantas se han tornado grises.
Las autoridades recomiendan evitar acercarse al volcán, no permanecer en barrancas o zonas cercanas a los domos, utilizar mascarilla o cubrirse nariz y boca ante la caída de ceniza, cubrir los depósitos de agua, limpiar superficies donde se acumule ceniza y atender las indicaciones de las autoridades locales.