Caso Los robapipas de Escuintla: MP imputa tres delitos a Denis Velásquez Pérez

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El MP le imputó los delitos de robo agravado, plagio o secuestro y asociación ilícita a Denis Joseph Velásquez Pérez, vinculado a la estructura criminal denominada "Los robapipas de Escuintla".

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En el juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Eduardo Orozco, el Ministerio Público (MP) imputó a Denis Joseph Vélasquez Pérez los delitos de robo agravado, plagio o secuestro y asociación ilícita, por los que solicitó sea ligado a proceso penal en el caso Los robapipas de Escuintla.

A la estructura criminal se le sindica de tomar, despojar y trasladar los vehículos cargados de combustible de un lugar a otro y retener a los pilotos en contra su voluntad.

De acuerdo con la investigación, la estructura criminal interceptaba los vehículos de combustible y los trasladaba a terrenos baldíos, donde se encuentran otra cisterna o varios picops con canecas para robar el combustible.

Además, se conoció que esta banda operaba en la ruta del Puerto de San José a Santa Lucía Cotzumalguapa, en el sur del país.

El MP sostuvo que la normativa vigente establece que se comete plagio o secuestro cuando se limita de la libertad a otra persona, poniendo en riesgo la vida e integridad de la víctima.

En el juzgado de Mayor Riesgo B, el MP imputó a Denis Joseph Velásquez Pérez los delitos de robo agravado, plagio o secuestro y asociación ilícita por su presunta vinculación a la estructura criminal denomina "Los roba pipas de Escuintla". (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/12UgbeYum5 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 25, 2026

Según la investigación, Velásquez López retuvo a un piloto el pasado 21 de marzo de 2024, en el departamento de Escuintla.

La audiencia en la que se decidirá si es ligado a proceso penal fue programada para el próximo 6 de julio, a partir de las 9:00 horas.