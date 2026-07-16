Corte suspende pautas de consulta para proyecto Palo Viejo

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Una acción de amparo dejó sin efecto el Acuerdo Ministerial 145-2026 que creaba las pautas para consulta popular Maya Ixil sobre el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo.

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La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó amparo provisional a la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER) y dejó en suspenso el Acuerdo Ministerial 145-2026 del Ministerio de Energía y Minas (MEM), para crear las pautas generales para realizar la consulta popular Maya Ixil sobre el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo.

Con esto, se ordena que la autoridad administrativa superior del Organismo Ejecutivo ejerza debidamente su función sobre el MEM en relación a la forma adecuada de su rectoría sectorial respecto de la creación no de nuevas pautas generales para la realización de la consulta en el referido proyecto.

Es de recordar que organizaciones empresariales interpusieron acciones legales ante la CC contra dicho acuerdo, emitido por el MEM, relacionado con la consulta al Pueblo Maya Ixil de San Juan Cotzal, Quiché, por el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo.

Accionan en la CC contra acuerdo del MEM sobre consulta por hidroeléctrica Palo Viejo



Instituciones consideran que el acuerdo emitido por el MEM vulnera principios constitucionales.



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Pronunciamiento previo a resolver

En un comunicado emitido en conjunto el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), las organizaciones sostienen que la cartera de Energía y Minas desconoció actuaciones administrativas e institucionales al emitir dicho acuerdo.

De acuerdo con las entidades, esa actuación vulnera principios fundamentales del orden constitucional, ente ellos la legalidad, la jerarquía normativa y la seguridad jurídica.