Tres puntos para entender el incremento del precio de los combustibles en Guatemala

-

Como consecuencia de los incrementos de los precios internacionales, este jueves 16 de julio se experimentó un aumento en los combustibles que van de 50 centavos a Q2.

OTRAS NOTICIAS: Precios del petróleo bajan ligeramente pendientes de la situación en Oriente Medio

Al parecer, tres son las causas que contribuyeron a que este jueves 16 de julio se registrara un alza en los combustibles que van desde 50 centavos hasta los Q2.

1. Incremento registrado a inicios de julio

La primera tiene que ver con el incremento de los precios internacionales que, según Heidy Godínez, jefa del Departamento de Análisis Económico de la Dirección General de Hidrocarburos, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), que empezaron a experimentarse desde principios de julio, impulsado por el entorno geopolítico en oriente medio.

Es de recordar que los importadores de combustible compran el insumo en una fecha con un precio establecido que se mantiene hasta que se agotan las existencias.

2. Guatemala importa la totalidad de combustibles

Otro es que, Guatemala importa la mayor parte de los combustibles que consume, por lo que las variaciones en los mercados internacionales influyen directamente en los precios nacionales.

El diésel fue el que registró un mayor incremento con Q2. (Foto ilustrativa: iStock)

3. Riesgo por suministro

Un tercero tiene relación con el riesgo para el suministro debido a los ataques aéreos en el Medio Oriente, y la suspensión temporal de un acuerdo entre el gobierno de estadounidense e Iran.

Sobre los precios

El Ministerio de Energía y Minas indicó que mantiene un monitoreo permanente del mercado para informar al respecto a la población y dar seguimiento al comportamiento de los precios.

De esta cuenta, se estableció que los precios en los centros de servicio para la gasolina super se situaron en Q39.59 para la super en Q38.59 y para el diésel en Q39.59.

De acuerdo a los precios reportados con anterioridad por el MEM, la gasolina superior se encontraba en Q.39.06, la gasolina regular en Q.38.07 y el diésel en Q.37.58.