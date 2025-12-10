Centro Histórico: Las joyas ocultas que debes visitar en cada parada

-

La ruta de Transmetro Centro Histórico no es solo un medio de transporte; es un recorrido esencial de movilidad urbana que atraviesa el corazón de la capital, conectando arte, cultura y tradición desde 2012.

Con esta guía completa de paradas, te mostramos qué hacer cerca de cada estación, desde las compras del Mercado Central y el Palacio Nacional de la Cultura, hasta el Centro Cívico, el Teatro Abril y el transbordo esencial de San Sebastián que te lleva al Mapa en Relieve. Descubre las joyas ocultas y los principales atractivos turísticos y comerciales accesibles en este vital recorrido.





Descubre la ruta de Transmetro por el corazón del Centro Histórico. (Foto: Cortesía/ Municipalidad de Guatemala)

La gran característica de esta ruta es su paso por todo el Centro Histórico, un sector de la ciudad llena de arte, cultura y tradición que han marcado la vida pública en el país.

Desde su inauguración en diciembre de 2012, se ha convertido en parte esencial de la movilidad urbana, una opción confiable y segura para todos los usuarios del transporte público.

Así que si no conoces las estaciones y a dónde puedes llegar al bajarte en cada una de ellas, acá te contamos todos los detalles que debes saber.





Conecta con el Centro Cultural Municipal. (Foto: Cortesía/ Municipalidad de Guatemala)

Mercado Central, es una estación ideal para quienes buscan compras tradicionales, aquí queda a pocos pasos de la Plaza Mayor de la Constitución y del Palacio Nacional de la Cultura. Especialmente en esta época del año por el Bazar Navideño del Sagrario y el Festival Navideño.

Correos, frente al emblemático Palacio de Correos y Telégrafos. Desde aquí hay acceso al Centro Cultural Municipal, la Casa Ibargüen, el Antiguo Club Americano y la Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise.





Hay posibilidades de ser trasladado a dos mercados del Centro Histórico. (Foto: Cortesía/ Municipalidad de Guatemala)

Otra emblemática estación es la de Beatas de Belén, cercana al Beaterio de Belén, al Registro de la Propiedad Inmueble y al Teatro Abril.

El Paseo de las Letras conecta con la calle dedicada a la literatura nacional. Una opción para quienes buscan llegar al sur del Centro Histórico.

La estación del Centro Cívico se encuentra en las cercanías de importantes edificios públicos, dicho sector cuenta con varias edificaciones artísticas, con murales en fachadas y su interior. Y muy cerca para llegar al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La Sur 2 se encuentra en otro punto importante para quienes desean acceder a un mercado, a la vez con uno de los centros de comercio que se ha convertido en un bastión para la economía de los vecinos como es la Plaza El Amate.





Guía completa de paradas: arte, cultura y tradición en la ruta. (Foto: Cortesía/ Municipalidad de Guatemala)

Gómez Carrillo, en el parque que lleva el nombre del insigne escritor guatemalteco, también se conoció como parque Concordia, plaza de la Victoria y recién trasladada la ciudad se le llamó plaza de San Francisco.

San Agustín, cerca de la iglesia con el mismo nombre, a tres cuadras del Centro Cultural Universitario.

El Parque Centenario se encuentra junto al parque conmemorativo de la Independencia. Desde aquí se accede al Portal de la Sexta, a la Biblioteca Nacional Luis Cardoza y Aragón y al Museo Nacional de Historia.

La vuelta por el Centro Histórico de esta ruta se encuentra en la estación San Sebastián, junto al templo y parque con ese nombre, en este emblemático barrio del Centro. Además, es estación de transbordo con la Línea 2, lo que facilita la llegada al Parque Jocotenango y al Mapa en Relieve.

En el Centro Histórico también hay otras estaciones de las Líneas 6, 7 y 18.

