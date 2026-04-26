Enzo Fernández impulsa al Chelsea a la final de la FA Cup

-

Un solitario gol del argentino Enzo Fernández permitió al Chelsea derrotar 1-0 al Leeds United este domingo en la segunda semifinal de la FA Cup y avanzar a una final donde tendrá como rival al Manchester City.

El partido de este domingo no llegaba precisamente en el mejor momento anímico para el cuadro blue, en plena crisis de resultados y solo cuatro días después del despido de su entrenador Liam Rosenior, que será reemplazado hasta el final de curso por el interino Calum McFarlane.

Thank you for your support. #CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/xwBiAcYQFB — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 26, 2026

Un título en la competición de clubes de futbol más antigua del mundo podría ser más que un consuelo para los londinenses, ya que además ofrece un boleto a la próxima Europa League, algo que los londinenses no tienen asegurado en la liga inglesa.

El campeón del Mundial de Clubes del año pasado es ahora apenas octavo en la clasificación de la Premier, después de una racha catastrófica de cinco derrotas seguidas (sin marcar goles, además), lo que terminó siendo letal para Rosenior.

En el duelo ante 82,500 aficionados en Wembley, todo se decidió con un gol de cabeza del argentino Fernández, que remató a la red un centro de su compañero Pedro Neto, en el minuto 23 y que fue suficiente para asegurar el boleto a la disputa por el título, que será el 16 de mayo, ante el Manchester City.