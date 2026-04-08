Cierran acceso a Antigua Guatemala tras reelección de Mazariegos en la Usac

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Luego de que se consumase la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac, ocurrieron disturbios y hasta disparos. Manifestantes bloquea el ingreso a la ciudad colonial.

Con consignas como "No hay rector, Mazariegos es un usurpador", centenas de estudiantes bloquearon el ingreso a la ciudad colonial de Antigua Guatemala.

Está acción a desencadenado en que turistas y ciudadanos antigüeños realicen una caminata desde afuera de la ciudad para llegar sus diferentes destinos.

Cientos de vehículos están varados en el ingreso a la Antigua Guatemala por un bloqueo de estudiantes. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

Esto debido a que, pese a que se ven vehículos transitar por algunas calles empedradas, la mayoría de estas se encuentran sitiadas por estudiantes y miembros de organizaciones indígenas que se han apoderado de aceras, especialmente las que se encuentran cercanas a las instalaciones del Hotel Museo Casa Santo Domingo, sede de la elección de rector de la Universidad de San Carlos (USAC).

Manifestantes impiden el paso de vehículos que ingresan y salen de Antigua Guatemala tras la reelección cuestionada del rector de la Usac Walter Mazariegos



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Presencia

Aunque la reelección del actual rector se consumó con el voto favorable de 50 votos de 52 electores que participaron en la votación final, el ambiente en la ciudad colonial aún se mantiene tensa.

Esto ha permitido que las fuerzas se seguridad aún pernocten en las afueras de los ingresos del Hotel donde se realizó la votación.

Muchos automóviles han tomado la decisión de retornar, pero las maniobras son complicadas. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

Además, también se ve deambular por las calles de la ciudad personas que se identifican como miembros de organizaciones pro derechos humanos que han acompañando está jornada de elección del rector de la USAC.

A este grupo de defensores de derechos humanos, también se ve personal de la Procuraduría de Derechos que verifican el respeto de las garantías constitucionales de quienes manifiestan contrala reelección de Mazariegos.