CIG exige al Gobierno reforzar la protección de datos digitales bajo su resguardo

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Luego de que trascendiera la noticia de una posible filtración masiva de datos de un portal estatal, el sector industrial mostró su preocupación.

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) manifestó su preocupación ante los reportes de una filtración masiva de datos en el portal "Tu Empleo" del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

El sector industrial del país la situación compromete la integridad y privacidad de la información bajo resguardo del Estado.

Reportes de plataformas especializadas señalan una posible filtración masiva de datos en el portal Tu Empleo del Mintrab, que habría comprometido más de 200 mil registros y 40 gigabytes de información sensible como DPI, direcciones, salarios y currículums.

"El sector industrial lamenta esta situación, que facilita delitos graves como la suplantación de identidad, extorsiones y fraudes financieros, afectando la privacidad y seguridad de miles de guatemaltecos", precisa el comunicado de la CIG.

Hacemos un llamado urgente a garantizar la protección de los datos de la ciudadanía guatemalteca.



Lee la postura completa: https://t.co/eNsZ1fAG0D pic.twitter.com/UjQ1bnyist — Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) April 27, 2026

Ante esta situación, el sector industrial solicita a las autoridades "que se realice una investigación forense exhaustiva para deducir responsabilidades legales por la custodia de esta información".

"Hacemos un llamado urgente a garantizar la protección de los datos de la ciudadanía, es obligación del Estado salvaguardar la privacidad e integridad de la información bajo su administración", precisa el texto.

La Cámara pide al Gobierno que "implemente medidas de seguridad robustas tanto en la infraestructura física como digital".

"Para el sector industrial, es importante que la creación de equipos de ciberseguridad transversales en toda la administración pública", precisa el comunicado.

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La CIG señala que dichos equipos deben estar "dedicados a validar y velar por la actualización permanente de los sistemas, eliminando puntos ciegos y vulnerabilidades críticas de forma proactiva".

Por último, el sector industrial hace un "llamado a los guatemaltecos a tomar acciones de prevención, como actualizar contraseñas de correos vinculados a plataformas estatales".

Asimismo, pide que también desconfíen de "llamadas o mensajes que soliciten códigos o datos bajo la premisa de ofertas laborales".