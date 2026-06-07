Camavinga aprovecha su baja del Mundial para estudiar en Harvard

-

Fuera de la convocatoria de Francia para el Mundial 2026, el centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga ha seguido esta semana una formación universitaria en la Harvard Business School, la prestigiosa institución estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: Lionel Messi: el futbolista con más penales lanzados en la historia de los Mundiales

"Unos cuantos días de aprendizaje, de escucha y de crecimiento. Agradecido por esta experiencia en la Harvard Business School", escribió Camavinga en su cuenta en Instagram, con varias fotos tomadas durante esta experiencia.

Camavinga, quien fue parte de Francia en Catar 2022, no asistirá a United 2026. (@camavinga)

Camavinga, de 23 años, ha validado una formación de varios días en el campo del entretenimiento y el deporte propuesta por esta universidad basada en Boston, en Massachusetts, muy cerca del campamento base de Francia para el Mundial de Norteamérica 2026, que se inicia el jueves.

El 29 veces internacional francés, subcampeón del mundo en Catar 2022 y uno de los habituales en las convocatorias desde su explosión en el Rennes, no quedó en la lista final de 26 jugadores para el Mundial 2026 tras una discreta temporada en el Real Madrid.