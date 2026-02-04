Cinco combos para el hogar: así es la promo de Tecno Fácil

-

Con motivo de la fiesta del fútbol, Tecno Fácil lanzó la promoción "La jugada ganadora", con la que premiará a cinco personas con combos de electrodomésticos y productos de tecnología para el hogar.

La cadena de tiendas informó que esta promoción busca agradecer la preferencia de sus clientes en todo el país. Según explicó Alex Nájera, gerente de mercadeo de Tecno Fácil, la dinámica permitirá que cinco hogares resulten ganadores de un combo que incluye artículos de uso diario y tecnología.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Para participar, los clientes deben realizar compras mayores a Q500 en Tecno Fácil. Cada Q500 representa una oportunidad de participación en el sorteo, por lo que una compra de 2 mil quetzales equivale a cuatro oportunidades. No existe un límite de participaciones por persona.

La promoción estará vigente del 03 de febrero al 06 de abril de 2026 y participan todas las compras realizadas en los más de 130 puntos de venta a nivel nacional.

Cada combo incluye un televisor Toshiba de 65 pulgadas, un celular Honor, una cámara refrigerante GRS, un aire acondicionado portátil Hisense, un equipo de sonido Aiwa, una cama matrimonial Facenco y un vale de consumo de Pollo Granjero.

Los ganadores serán seleccionados al azar en dos sorteos. El primero se realizará el 03 de marzo de 2026, donde se elegirán tres ganadores, y el segundo el 08 de abril, con dos ganadores adicionales. Las personas premiadas serán notificadas vía telefónica después de cada sorteo.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Tecno Fácil cuenta con un portafolio que incluye celulares, televisores, electrodomésticos, camas, computadoras, motocicletas y bicicletas, entre otros productos. Además, ofrece beneficios como seguro gratis en cada compra, planes de financiamiento y el respaldo de Grupo DISTELSA.

Para más información, los interesados pueden visitar las tiendas Tecno Fácil, ingresar a www.tecnofacil.com.gt o comunicarse al WhatsApp 2423-0200.