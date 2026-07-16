Explosión e incendio en Mixco: ciudadano surcoreano muere tras quemar casa

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Tras haber quedado atrapado en el incendio, la víctima sufrió quemaduras en un 90 por ciento del cuerpo.

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Lo que sería una diligencia de desalojo se tornó en tragedia luego que el ciudadano coreano Juno Soo Kim Lee se atrincherara dentro de la casa ubicada en un residencial privado, en la 12 calle y 3a. avenida de la zona 3 de Mixco.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil, que tocaron a la puerta del residente a quien pretendían entregar la orden de desalojo, pero este empezó a gritar cerrando las puertas; los agentes intentaban negociar y que se entregara de forma pacífica.

De pronto la situación de desalojo cambió a una acción de rescate, ya que el extranjero roció gasolina en todos los ambientes de la casa y le prendió fuego. Al estar en el segundo piso, donde el creía que no iba a ser afectado, el fuego lo alcanzó y en una acción desesperada por salvar su vida se subió al balcón con la intención de que fuera rescatado, pero el fuego imposibilitaba esa acción.

Bomberos Municipales extinguieron las llamas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El tiempo transcurría y la víctima ya con quemaduras cae del segundo nivel y es colocada en un punto seguro, siendo auxiliada por los Bomberos Voluntarios que la trasladaron al Hospital Roosevelt, donde a los pocos minutos la declaran fallecida; sufrió quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo y posibles fracturas.

En el lugar del incendio, el fuego fue controlado; varias viviendas resultaron con daños en su estructura.

El ciudadano coreano falleció pocos minutos después de ingresar al Hospital Roosevelt. (Foto: CVB)

La razón por la que habrían querido desalojar al extranjero

El administrador del residencial comentó que la acción de la Policía fue luego de un proceso legal, ya que dentro de esa zona no está autorizado poner fabricas y él ahora fallecido tenía una maquila, lo que molestaba a los otros residentes.