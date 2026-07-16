Fuerte explosión e incendio dejan un herido en residencial de la calzada Mateo Flores

- Varias personas se alarmaron luego de escuchar una fuerte explosión este jueves. OTRAS NOTICIAS: Identifican a PNC fallecido tras accidente de patrulla en Sololá Una fuerte explosión ocurrió cerca del mediodía de este jueves 16 de julio en la calzada Mateo Flores y 12 calle de la zona 3 de Mixco. Vecinos del sector y transeúntes se alertaron debido a la explosión que se escuchó a varios metros de distancia, lo que presuntamente fue originado por un cilindro de gas. Bomberos Municipales y Voluntarios trabaron en conjunto para sofocar las llamas. (Foto: CBM) Bomberos Voluntarios y Municipales arribaron al lugar, en donde se registró un incendio estructural proveniente del interior de una vivienda. Los socorristas localizaron a una persona que resultó con graves heridas y quemaduras tras el siniestro, tratándose de un hombre de aproximadamente 40 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Un hombre de aproximadamente 40 años resultó herido y con quemaduras. (Foto: CVB) Luego de aproximadamente una hora de labores, los bomberos lograron sofocar las llamas y controlar el incendio.