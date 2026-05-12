Libramiento de Sayaxché y otros cinco proyectos del CIV para Petén

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Las autoridades precisan una serie de proyectos que buscan mejorar la infraestructura vial del departamento.

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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) precisó los proyectos de infraestructura vial, mantenimiento y construcción de edificios públicos que el Gobierno ejecuta, reactivará o tiene planificados para el departamento de Petén.

La ministra de Comunicaciones, Norma Zea, durante la conferencia de prensa La Ronda, llevada cabo ese departamento, explicó que, bajo la Dirección General de Caminos, actualmente se desarrollan seis proyectos de construcción en distintos municipios de Petén.

Indicó que dos obras están en ejecución, mientras que otros cuatro son proyectos suspendidos que, según estimaciones del CIV, serán reactivados en un plazo máximo de dos meses.

Zea afirmó que el ministerio trabaja en la solución de problemas financieros, administrativos y legales que dejaron detenidas varias obras.

Los proyectos buscan recuperar y fortalecer la red vial de Petén. (Foto: SCSP / Soy502)

Libramiento de Sayaxché

Entre los proyectos en construcción mencionó el libramiento de Sayaxché, que incluye la construcción de un puente sobre el río La Pasión, además de otros tramos carreteros distribuidos en distintos municipios del departamento.

La ministra también se refirió a nuevos proyectos contemplados en el artículo 16 del Decreto 3-2026 de la Ley del Presupuesto.

Entre ellos destacó el mejoramiento del camino rural entre el caserío Santa Isabela y el caserío Actela, para el cual ya se iniciaron las visitas técnicas y el reconocimiento del tramo.

Asimismo, indicó que el CIV ha solicitado apoyo a alcaldes municipales para trasladar información relacionada con los registros SNIP, debido a que varios de los 50 proyectos asignados por el Congreso dependen de esa documentación para continuar con sus procesos administrativos.

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Otro de los proyectos señalados por la ministra es el tramo carretero entre la aldea Chacté y San Luis, que conecta con Belice, que según explicó, se trata de una obra adjudicada hace más de 20 años, pero que no registró avances.

Añadió que actualmente se gestionan estudios financiados mediante una donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras se tramita la no objeción para iniciar formalmente el proceso.

En cuanto al Fondo Social de Solidaridad, Zea informó que esa unidad ejecutora desarrolla diez proyectos en Petén, entre ellos tramos carreteros y pavimentación de calles municipales.

Explicó que algunos proyectos ya están en ejecución, otros serán reactivados próximamente y dos más entraron en un proceso de rescisión contractual debido a incumplimientos de la empresa responsable.

La ministra de Comunicaciones Norma Zea, acompañó al presidente Bernardo Arévalo por una gira en Petén. (Foto: SCSP / Soy502)

La ministra también destacó los trabajos para fortalecer la conectividad vial hacia las fronteras e indicó que uno de los proyectos prioritarios es el tramo desde la bifurcación de Ixlú hacia Puerta del Cielo, mientras otros dos tramos fronterizos ya se encuentran en ejecución.

Además, confirmó que el CIV trabaja en el proyecto de mejoramiento de la carretera entre la bifurcación de Ixlú y Tikal.

Según explicó, se prevé adjudicar el diseño y construcción de esa obra en octubre de este año. Mientras tanto, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) iniciará trabajos de mantenimiento y bacheo en el tramo en aproximadamente 15 días.

Sobre las labores de mantenimiento vial, Zea informó que Covial ejecuta en Petén cinco proyectos de limpieza, una obra civil y siete proyectos de terracería.

Añadió que estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento 2025, aunque varios trabajos iniciaron hasta finales de enero y durante los primeros meses de 2026.

La ministra aseguró que el plan de mantenimiento 2026 ya se encuentra publicado en Guatecompras e incluye más de 300 eventos relacionados con obras civiles, bacheos, terracerías, puentes, señalización y defensas metálicas.

En materia de infraestructura pública, la titular del CIV informó que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado desarrolla cuatro obras principales en Petén.

Entre ellas destacó la construcción de un Instituto Regional de Excelencia en San Benito, como parte de la meta gubernamental de edificar diez institutos regionales en el país.

Algunos proyectos que fueron detenidos son reactivados por el CIV en Petén. (Foto: SCSP / Soy502)

También mencionó el mejoramiento de una escuela tipo federación, la construcción de la Escuela Bicentenario en La Libertad y el avance en el proceso de conciliación para retomar la construcción del Hospital de San Benito.

Sobre este último proyecto, Zea indicó que las revisiones contractuales permitieron retomar las condiciones originales de construcción.

Explicó que el hospital tendrá capacidad para 350 camas, será tipo 3 y contará con un área mínima de construcción de 22 mil metros cuadrados.