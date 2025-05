Concluye entrenamiento militar en Guatemala cargo del Comando Sur

-

El ejercicio CETAM Guardian 2025 concluyó este viernes 23 de mayo, con la presencia de las autoridades del Comando Sur de Estados Unidos, entidad a cargo del entrenamiento.

El entrenamiento militar CETAM Guardian 2025, destinado para fortalecer las habilidades de elementos castrenses de Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Estados Unidos, concluyó este viernes 23 de mayo con la presencia de los altos mandos del Ejército y del Comando Sur estadounidense.

En la jornada participaron más de 900 elementos castrenses de la región, quienes reforzaron sus conocimientos en temas militares y de seguridad.

Special Operations Force training in Central America: @7thForces Soldiers & Guatemalan special forces train together during the #CENTAMGuardian25 exercise in Guatemala, May 19, 2025. The exercise, which includes forces from the U.S. & five Central American partner nations,… pic.twitter.com/dRusqEHbtb — U.S. Southern Command (@Southcom) May 22, 2025

En la ceremonia de clausura participó Alvin Halsey, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, quien destacó que con dicha capacitación, se perfeccionaron las habilidades militares, además de reforzar las acciones en seguridad regional.

La capacitación incluyó operaciones unificadas como patrullajes en la selva, descensos en soga rápida, ataques de escuadrón, supervisión aérea vía drones, entre otros para más de 900 efectivos de los países en mención.

Ceremonia de clausura del CETAM Guardian 2025, en las instalaciones del Mariscal Zavala. (Foto: Ejército/Soy502)

Durante su discurso, Halsey expuso que mantener alianzas son la mejor manera para disuadir, sin embargo, remarcó el tema de la preparación para hacer frente a las amenazas.

Según el funcionario estadounidense, buscan enfrentar desde organizaciones criminales, transnacionales y cibercriminales. "Estamos listos, dispuestos y capaces de disuadir, confrontar y sobrepasar las amenazas planteadas por cualquier actor que intente sembrar el caos", manifestó.

Por aparte, Tobin Bradley, embajador de EE.UU. en Guatemala, agradeció el compromiso de los asistentes durante el ejercicio y se refirió a la suscripción de la carta de entendimiento para la modernización de infraestructura en este país.

"Ayer comenzamos los próximos pasos para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. apoye en la modernización de la infraestructura de Guatemala, eso la transformará en un centro logístico para Centroamérica y un voto de crecimiento económico sostenible", expuso.

TE PUEDE INTERESAR: Firman Carta de Aceptación de Modernización de Puerto Quetzal

El discurso de cierre estuvo a cargo del presidente Bernardo Arévalo, quien agradeció el apoyo de EE.UU. para contribuir a la seguridad regional.

El mandatario entregó la Orden de la Monja Blanca en Primer Grado y la Cruz de Servicios Distinguidos, en reconocimiento a su participación y apoyo para llevar a cabo el ejercicio multinacional en mención.

Culminación del entrenamiento militar del Ejercicio CENTAM GUARDIAN 2025.#EjércitoGT #CENTAMGuardian2025@usembassyguate @Southcom @jtfbravo @arkansasguard @EmbaGuateUSA pic.twitter.com/NuGD0YLohg — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) May 23, 2025