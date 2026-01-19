Coalición exige recursos para enfrentar estructuras criminales en Guatemala

-

Instituciones piden capturar y castigar a los responsables de los hechos violentos que causaron la muerte de nueve policías.

OTRAS NOTAS: Estos son los alcances que tendrá el estado de Sitio decretado por el Gobierno

La Coalición por la Seguridad Ciudadana condenó los sucesos ocurridos el domingo e instó a las autoridades otorgar los recursos financieros y herramientas legales e institucionales para enfrentar con firmeza a las estructuras criminales que amenazan la seguridad y la paz de los guatemaltecos.

La Coalición, que está conformada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Fundesa) y la organización Crime Stoppers, se solidarizó "con las familias de los policías que fallecieron en el cumplimiento de su deber".

Mediante un comunicado las instituciones condenaron "enérgicamente a los asesinos y terroristas que planearon y ejecutaron estos despiadados hechos sangrientos contra la autoridad y la población".

Ante los recientes acontecimientos de violencia en el país, la Coalición por la Seguridad Ciudadana (integrada por el @CIENgt, @TuPistaGt y @FUNDESA) manifiesta: #SeguridadGT pic.twitter.com/4iCiVTqYqA — FUNDESA (@FUNDESA) January 18, 2026

"Exigimos que se capture a todos los responsables materiales e intelectuales para que la justicia los procese conforme al marco legal", precisa el documento.

La Coalición reconoció la valentía con la que la Policía Nacional Civil (PCN) y el Ejército se enfrentan esta situación.

Asimismo, respaldó a los ministros de Gobernación y de la Defensa Nacional en las acciones orientadas a retomar el control del sistema penitenciario, "sin ceder a presiones de estructuras criminales que buscan someter al Estado y atemorizar a la población".

LEA MÁS: Estos son los 13 sitios donde ocurrieron los ataques armados este domingo

"Hacemos un llamado a la ciudadanía y a las diferentes fuerzas políticas para que se sumen a la defensa del Estado de Derecho y los Derechos Humanos, como base indispensable para preservar la paz y la convivencia democrática", indica el comunicado.

Las instituciones también instaron al Gobierno y al Congreso de la República para "otorgar los recursos financieros y herramientas legales e institucionales necesarias para que las autoridades puedan enfrentar con firmeza a las estructuras criminales que amenazan la seguridad y la paz de los guatemaltecos".

La Coalición recalcó su agradecimiento a la Policía Nacional Civil y al Ejército de Guatemala y enfatizó que valoran el trabajo que realizan "para recuperar el orden, la paz y el bienestar de los guatemaltecos y avanzar hacia un país más seguro".

AGEXPORT condena la violencia criminal y respalda acciones de las fuerzas de seguridad.



Aquí nuestra postura ⬇️ pic.twitter.com/P5ghHikbNb — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) January 18, 2026

Exportadores se pronuncian

Mientras que la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) condenó enérgicamente los motines en el sistema penitenciario y los ataques criminales contra agentes de la Policía Nacional Civil, actos que consideró "atentan contra el orden, la seguridad y el Estado de Derecho".

La Asociación expresó su solidaridad con las familias de agentes fallecidos y heridos en cumplimiento de su deber y reconoció las acciones emprendidas por la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala para recuperar el control y enfrentar a los grupos criminales.

"Solicitamos al Gobierno de Guatemala tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, proteger la vida de los ciudadanos y restablecer plenamente el Estado de Derecho", pidió Agexport.

También llevó a cabo un llamado a la población a resguardarse, mantener la calma y seguir únicamente información oficial.

"Como sector exportador, reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la legalidad y el desarrollo del país, y reiteramos nuestra disposición a contribuir activamente al bienestar y la estabilidad nacional", puntualizó la Asociación.