Colegio de Farmacéuticos se pronuncia tras polémica por consumo de proteína en niños

-

La polémica surgió luego de que la influencer Deanna Melillo recomendara el uso de proteína en niños.

El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (COFAQUI), a través de la Comisión de Asesoría y Regulación del Ejercicio Profesional de Nutricionistas (CAYREN), mostró su postura ante la polémica generada por la influencer Deanna Melillo sobre el uso de proteína hidrolizada en menores.

En el comunicado emitido a través de sus redes sociales, la institución aclaró que "la evidencia científica y las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, establecen que los requerimientos proteicos en la infancia pueden ser cubiertos adecuadamente mediante una alimentación balanceada, que incluya alimentos naturales como legumbres, huevos lácteos, carnes y cereales, sin necesidad de suplementos proteicos en niños sanos".

Asimismo, aseguró que el uso excesivo de proteína en niños y niñas puede asociarse a efectos adversos, tales como aumento del riesgo de obesidad infantil, sobrecarga renal y alteraciones metabólicas, especialmente cuando no existe indicación clínica.

La entidad exhorta a la población a no seguir recomendaciones de personas no calificadas profesionalmente, ya que esto puede poner en riesgo la salud infantil y desencadenar consecuencias graves e incluso irreversibles.