Trágico accidente deja un fallecido en Aguilar Batres y obstruye el paso

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El accidente provocó congestión vehicular por obstrucción de dos carriles con dirección al sur.

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Un accidente de tránsito entre una motocicleta y un camión tipo tráiler dejó una persona fallecida y otra herida en estado delicado la madrugada de este sábado 2 de mayo, en la calzada Raúl Aguilar Batres y 54 calle, zona 11 de la ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el reporte de Bomberos Municipales, los ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones de consideración. Al ser evaluados en el lugar, se confirmó el fallecimiento de una persona.

La víctima falleció en el lugar por politraumatismo. (Foto: Bomberos Municipales)

Además, Jennifer Sofía Lorenzana Karín, de 26 años, resultó con heridas graves. Los socorristas la estabilizaron en el sitio y posteriormente la trasladaron a la Emergencia de Traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Una mujer fue trasladada a un centro hospitalario en estado delicado. (Foto: Bomberos Municipales)

En el lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar la escena junto al Ministerio Público (MP).

Tránsito

Según información de Provial, el hecho ocurrió en el kilómetro 11.3 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur), en jurisdicción de Villa Nueva, donde la colisión provocó la obstrucción de los carriles derecho y central con dirección hacia el sur.

Provial atiende hecho de tránsito en el km 11.3 de la ruta al Pacífico [CA-9 Sur], en Villa Nueva, Guatemala. Colisión entre tráiler y motocicleta deja una persona fallecida en el lugar. Obstruye el carril derecho y central con dirección sur.



¡Precaución! pic.twitter.com/lWiTUHIdVd — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) May 2, 2026

Por su parte, la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT Villa Nueva) se encuentra regulando la circulación y recomienda a los conductores atender las indicaciones y manejar con precaución por el área.