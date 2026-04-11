Fuerte colisión entre vehículo y tráiler deja dos fallecidos y un herido (video)

Brigadas de Provial atienden hecho de tránsito en el km. 114 de la ruta CA-14 Las Verapaces (Morazán, El Progreso). Se alterna el paso de vehículos, 2 personas fallecidas y una trasladada.



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