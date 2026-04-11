Fuerte colisión entre vehículo y tráiler deja dos fallecidos y un herido (video)

El impacto provocó que dos personas fallecieran en el lugar y otra fuera trasladada a un centro asistencial.
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Un fatal accidente fue reportado durante la tarde de este sábado 11 de abril, el cual se suscitó en el kilómetro 114 de la ruta CA-14 Las Verapaces, en jurisdicción de Morazán, El Progreso.
En ese lugar, colisionaron de frente una camioneta y un tráiler por causas que aún no han sido establecidas, dejando como saldo dos personas fallecidas y una más herida.
La víctima herida fue trasladada a un centro asistencial, según informaron las autoridades.
Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) atienden el hecho de tránsito, en donde se alterna el paso de vehículos, ya que la carretera quedó parcialmente obstaculizada.