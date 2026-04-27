Conductor muere en accidente de tránsito en la calzada San Juan

Un hombre murió y dos personas más resultaron heridas tras un accidente de tránsito ocurrido la noche de este domingo 26 de abril en la zona 7 de la capital.
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De acuerdo con información preliminar, el percance se produjo luego de la colisión entre dos motocicletas en la calzada San Juan y 34 avenida de dicha zona.
A consecuencia del impacto, uno de los pilotos perdió el control y terminó chocando contra un poste del tendido eléctrico, lo que provocó su muerte en el lugar.
Los Bomberos Municipales acudieron a cubrir la emergencia y localizaron a una mujer y a un niño de aproximadamente un año de edad con múltiples golpes.
Por ello, ambos fueron trasladados hacia la emergencia de Traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19.
El fallecido
Al realizar las evaluaciones correspondientes de la víctima determinaron que falleció por politraumatismo y lograron identificarlo como Andy René Melgar de 26 años de edad.