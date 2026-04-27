Conductor muere en accidente de tránsito en la calzada San Juan

De acuerdo con información preliminar, el percance se produjo luego de la colisión entre dos motocicletas en la calzada San Juan y 34 avenida de dicha zona.

A consecuencia del impacto, uno de los pilotos perdió el control y terminó chocando contra un poste del tendido eléctrico, lo que provocó su muerte en el lugar.

PNC resguarda la escena en espera de las autoridades correspondientes. (Foto: CMB)

Los Bomberos Municipales acudieron a cubrir la emergencia y localizaron a una mujer y a un niño de aproximadamente un año de edad con múltiples golpes.

Por ello, ambos fueron trasladados hacia la emergencia de Traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19.

El hombre perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el poste eléctrico. (Foto: CMB)