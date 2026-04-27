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Conductor muere en accidente de tránsito en la calzada San Juan

  • Por Reychel Méndez
26 de abril de 2026, 20:52
Bomberos trasladaron de emergencia a una mujer y a su hijo. (Foto ilustrativa: iStock)

Bomberos trasladaron de emergencia a una mujer y a su hijo. (Foto ilustrativa: iStock)

Un hombre murió y dos personas más resultaron heridas tras un accidente de tránsito ocurrido la noche de este domingo 26 de abril en la zona 7 de la capital.

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De acuerdo con información preliminar, el percance se produjo luego de la colisión entre dos motocicletas en la calzada San Juan y 34 avenida de dicha zona.

A consecuencia del impacto, uno de los pilotos perdió el control y terminó chocando contra un poste del tendido eléctrico, lo que provocó su muerte en el lugar.

PNC resguarda la escena en espera de las autoridades correspondientes. (Foto: CMB)
PNC resguarda la escena en espera de las autoridades correspondientes. (Foto: CMB)

Los Bomberos Municipales acudieron a cubrir la emergencia y localizaron a una mujer y a un niño de aproximadamente un año de edad con múltiples golpes.

Por ello, ambos fueron trasladados hacia la emergencia de Traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19.

El hombre perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el poste eléctrico. (Foto: CMB)
El hombre perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el poste eléctrico. (Foto: CMB)

El fallecido

Al realizar las evaluaciones correspondientes de la víctima determinaron que falleció por politraumatismo y lograron identificarlo como Andy René Melgar de 26 años de edad.

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