¡Fin de semana largo! Así estará el tránsito durante el descanso de tres días

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El asueto del 30 de junio, Día del Ejército, se corrió para el lunes 29 de junio, para que los guatemaltecos puedan gozar de un descanso de tres días. Las autoridades prevén complicaciones en el tránsito vehicular.

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A partir de la tarde de este viernes 26 de junio, la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala espera una alta afluencia vehicular en diferentes áreas de la capital vinculados con el fin de semana largo con motivo del asueto del Día del Ejército, que se celebra el martes 30 de junio, pero que fue trasladado hacia el lunes 29.

En este sentido, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que el tránsito tendrá complicaciones la calzada Aguilar Batres, por la utilización de la Ruta al Pacífico; la Calle Martí, por la ruta al Atlántico; la calzada Roosevelt, por la ruta Interamericana y quienes buscan viajar hacia Occidente; además, se prevén complicaciones en las zonas 10 y 15, por la búsqueda de Carretera a El Salvador y la ruta hacia el Oriente del País.

Según Montejo, el tránsito se verá complicado debido a que muchas personas planificaron actividades en el interior del país y realizarán viajes para aprovechar el descanso de tres días.

Recomendaciones

La PMT también informa que, debido al al descanso, el lunes 29 de junio no se contará con carriles reversibles en el perímetro de la Ciudad de Guatemala; por lo que solicita a los conductores circular con precaución.

Además, para la tarde del lunes se pronostica gran afluencia vehicular en las distintas ingresos hacia la Ciudad de Guatemala, debido a un masivo retorno de los automóviles.

Además, es importante destacar que el martes 30 de junio el Ejército de Guatemala realizará actividades conmemorativas, por lo que podrían presentarse complicaciones de tránsito en algunos sectores; especialmente en el sector del Bulevar Liberación, zona 9 y zona 5 en donde se desarrollará desde las 8:00 horas el desfile del Ejército.

Ante ello, la PMT recomienda a los guatemaltecos anticipar sus salidas y prever rutas alternas.

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155 Aniversario de la Gesta Revolucionaria de 1871 y Día del Ejército de Guatemala.



️ 30 de junio 2026

8:00 AM

Monumento a Juan Pablo II hasta el Campo Marte .



¡Te esperamos! pic.twitter.com/zJiUZthmRM — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) June 23, 2026

Día del Ejército y Ley de Turismo

El 30 de junio de cada año, Guatemala festeja el Día del Ejército en conmemoración de la Gesta Revolucionaria de 1871 liderada en aquel entonces por Miguel Garcío Granados y Justo Rufino Barrios. Además, la fecha recuerda los comienzos de la Reforma Liberal.

Cabe destacar que este asueto es el único que puede correrse a nivel nacional gracias a la Ley de Promueve el Turismo Interno, aprobada en 2010, cuyo objetivo es impulsar la economía a partir de promover los viajes de los guatemaltecos hacia el interior del país otorgando tres días de descanso.

La ley destaca que si un día de asueto cae martes o miércoles, se traslada hacia el lunes anterior. Pero, si cae jueves, viernes, sábado o domingo, se goza el lunes siguiente. Al inicio, en esta ley estaba incluido el asueto del 1 de mayo, pero tras la presentación de un amparo en la Corte de Constitucionalidad se resolvió dejarlo fuera.

De estos días se exceptúan el 1 de enero, Jueves y Viernes Santo, 10 de mayo, 15 de septiembre, 20 de octubre, 1 de noviembre y 25 de diciembre.