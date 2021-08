"¡Feliz cumpleaños niña T!" Así celebró Thalía sus 50 años

Junto a un enorme arreglo de globos y varias dinámicas, la cantante Thalía festejó a lo grande su cumpleaños número 50.

La cantante mexicana, Thalía celebró sus 50 años con dinámicas con sus seguidores en Instagram y una sesión de fotos en la piscina de su casa mientras vestía un radiante traje de baño al estilo de los años sesenta, junto a un arreglo de globos de colores que formaban el número 50.

En una de las publicaciones de la cumpleañera, posó junto a bolsas de sus regalos de lujosas marcas de ropa y accesorios, al igual que compartió historias en Instagram donde presumió que fue portada de la revista Caras.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

La cantante también compartió una reflexión sobre lo que significó para ella llegar a los 50 años y aseguró que su edad no le pesaba, “Sin-cuenta de que cincuenta va con “C”, pero la realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo…es el AMOR.”, escribió en su publicación la cuál ya alcanzó más de un millón de “Me gusta” dentro de la red social.

“Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado”, escribió para dejar en claro que ha tomado sólo lo mejor de cada experiencia.

Además de esto, agradeció a sus seres queridos y seguidores. “Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S (familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tanto. A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!”, finalizó su texto.

En sus historias de Instagram estuvo compartiendo los videos enviados por sus fans así como diversas grabaciones con sus amigas y una gran cantidad de felicitaciones recibidas.

Lili Stefan, Martha Debayle, Galilea Montijo, Luis Fonsi y Beatriz Luengo son algunos de sus colegas quienes le desearon lo mejor en su quinta década.