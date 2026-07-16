Video: cámara capta momento en que conductor atropella a una persona en zona 1

Pese a ser atropellado, el peatón resultó ileso y el motorista involucrado fue quien terminó herido en un accidente ocurrido esta mañana.
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Un accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad este jueves 16 de julio en la 8a. calle y 10a. avenida de la zona 1, en la ciudad de Guatemala.
En las imágenes se observa el momento en que varios vehículos se encuentran detenidos probablemente por un semáforo en rojo ubicado en el sector.
Entre los carriles se encontraba un hombre esperando a que otros vehículos que se incorporaban le dieran paso, por lo que al ver que una camioneta ya no podía seguir avanzando, decidió cruzarse el carril.
Sin embargo, por el lado derecho del carril apareció un motorista que lo terminó atropellando luego de que ambos no se percataran de su presencia.
El peatón logró levantarse y continuar caminando, mientras que el motorista resultó herido y fue auxiliando por Bomberos Municipales que justamente se encontraban en el tránsito del sector.