Imágenes posteriores al accidente de patrulla de la PNC que dejó un fallecido (video)

-

Una patrulla cayó en una hondonada, provocando la muerte de un policía y dejando a otros ocho agentes con heridas.

La mañana de este jueves 16 de julio se suscitó un fuerte accidente de tránsito en el kilómetro 159.5 del ingreso al municipio de Santa María Visitación, en Sololá, en donde se vio involucrada una patrulla policial.

En redes sociales han surgido imágenes posteriores al percance vial, en donde un vehículo de la Policía Nacional Civil (PNC) cayó y volcó en una hondonada situada a un costado de la carretera.

La patrulla terminó volcada tras caer en una hondonada. (Foto: Redes sociales)

Debido a este accidente, en el lugar falleció un agente y ocho más resultaron heridos, siendo necesario el traslado de cuatro de ellos a un centro asistencial por la gravedad de las lesiones sufridas.

Mientras que, en el lugar de los hechos quedó el cuerpo del agente sin vida y su vestimenta que lo identificaba con dicha institución.

Un agente policial falleció en el lugar por la gravedad de las heridas. (Foto: Redes sociales)

Personas curiosas, compañeros y demás autoridades se han acercado a la escena para observar la manera en que quedó la patrulla tras el percance vial sucedido por causas desconocidas.

De manera preliminar se dio a conocer que las fuerzas de seguridad se dirigían a realizar un operativo.